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34 минуты назад

На авторынке России появился китайский седан Zhiji L7

Inc-News

Электроседаны Zhiji L7 представительского класса заботливые российские автоторговцы предлагают соотечественникам, изюминкой китайских машин стал руль, смоделированный как штурвал летательного аппарата.

На авторынке России появился китайский седан Zhiji L7
Фото: Inc-NewsInc-News

Владивостокский автокупец реализует комфортный седан всего за 6 700 000 рублей. У авто два электромотора, их общая мощность 578 л. с, запас хода 615 километров.

Благовещенский дилер рекомендует автолюбителям статусный L7 в версии Snake Performance с электросиловой установкой 605 л. с. и «штурвалом» вместо привычного круглого руля. Обойдется такой железный друг в 9 200 000 рублей.

Размеры автомобиля сравнимы с собратьями-седанами Kia K5 и Toyota Camry: 5,098 м х 1,96 м х 1,458 м, колесная база 3,1 м. Укомплектован агрегат всеми необходимыми опциями: системы контроля слепых зон, предупреждения о смене полосы движения, климат-контроль и прочее. Верхняя часть автомобиля - панорамная крыша, фары матричные, 1120-ваттная аудиосистема.

Интерьер салона из кожи и дерева, прочные 2-слойные стекла, сорока дюймовый экран приборки, комфортное управление настройками автомобиля осуществляется тринадцати дюймовым планшетом.

Ранее стало известно, что Mitsubishi eK Space 2023 станет доступен для приобретения уже в мае.

Автоновости,Toyota Camry,Kia,Toyota,Mitsubishi,
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