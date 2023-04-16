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Новая магистраль появится на юго-востоке Москвы

От Третьего транспортного кольца до Люблина через развивающийся район Южного порта на юго-востоке Москвы построят еще одну трассу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новая магистраль появится на юго-востоке Москвы
© РИА Новости

Эту часть города связывают с центром Волгоградский проспект и Люблинская улица. Новая магистраль разгрузит их. Сейчас специалисты занимаются проектированием. Работы по строительству начнутся в 2023 году.

Новая дорога дорога улучшит транспортную доступность бывшей промзоны «Южный порт», где сейчас проходит масштабный редевелопмент. Здесь будут построены новое жилье и общественные объекты. Разрабатывается также проект станции метро «Южный порт».

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