Новая магистраль появится на юго-востоке Москвы

От Третьего транспортного кольца до Люблина через развивающийся район Южного порта на юго-востоке Москвы построят еще одну трассу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Эту часть города связывают с центром Волгоградский проспект и Люблинская улица. Новая магистраль разгрузит их. Сейчас специалисты занимаются проектированием. Работы по строительству начнутся в 2023 году.
Новая дорога дорога улучшит транспортную доступность бывшей промзоны «Южный порт», где сейчас проходит масштабный редевелопмент. Здесь будут построены новое жилье и общественные объекты. Разрабатывается также проект станции метро «Южный порт».