Новая магистраль появится на юго-востоке Москвы

От Третьего транспортного кольца до Люблина через развивающийся район Южного порта на юго-востоке Москвы построят еще одну трассу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Эту часть города связывают с центром Волгоградский проспект и Люблинская улица. Новая магистраль разгрузит их. Сейчас специалисты занимаются проектированием. Работы по строительству начнутся в 2023 году.