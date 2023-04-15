На заводе Toyota в Петербурге могут наладить выпуск тягачей БАЗ

Концерн «Алмаз-Антей» рассматривает возможность выпуска тягачей БАЗ на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора АО «Обуховский завод» и замгендиректора концерна Михаила Подвязникова.
«В принципе мы можем на площадке Toyota, потому что она более современная, собирать такие машины. Мы как раз, идя по такому сценарию, дадим рабочие места и загрузим производство, которое сейчас есть на Toyota», — отметил Подвязников, говоря о грузовом автомобиле, который был ранее показан главе Минпромторга Денису Мантурову.
По словам гендиректора «Обуховского завода», сертификация и начало выпуска нового тягача БАЗ ожидается в середине 2024 года. Объем выпуска тягачей оценивается в 2 тыс. машин в год. Автомобиль может пройти процедуру сертификации в течение года.