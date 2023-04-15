На заводе Toyota в Петербурге могут наладить выпуск тягачей БАЗ

«В принципе мы можем на площадке Toyota, потому что она более современная, собирать такие машины. Мы как раз, идя по такому сценарию, дадим рабочие места и загрузим производство, которое сейчас есть на Toyota», — отметил Подвязников, говоря о грузовом автомобиле, который был ранее показан главе Минпромторга Денису Мантурову.