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52 минуты назад

На заводе Toyota в Петербурге могут наладить выпуск тягачей БАЗ

Газета.Ru

Концерн «Алмаз-Антей» рассматривает возможность выпуска тягачей БАЗ на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора АО «Обуховский завод» и замгендиректора концерна Михаила Подвязникова.

На заводе Toyota в Петербурге могут наладить выпуск тягачей БАЗ
Фото: Минпромторг РоссииМинпромторг России

«В принципе мы можем на площадке Toyota, потому что она более современная, собирать такие машины. Мы как раз, идя по такому сценарию, дадим рабочие места и загрузим производство, которое сейчас есть на Toyota», — отметил Подвязников, говоря о грузовом автомобиле, который был ранее показан главе Минпромторга Денису Мантурову.

По словам гендиректора «Обуховского завода», сертификация и начало выпуска нового тягача БАЗ ожидается в середине 2024 года. Объем выпуска тягачей оценивается в 2 тыс. машин в год. Автомобиль может пройти процедуру сертификации в течение года.

Автоновости,Toyota,Михаил Подвязников,Денис Мантуров,Алмаз-Антей,Минпромторг,
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