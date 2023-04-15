Ford Mustang превратили в 1800-сильный электрокар с парашютом

В США любят гонки по прямой и строят для дрэг-рейсинга самую разную технику — от прокачанных версий дорожных автомобилей до спроектированных специально для заездов на четверть мили монструозных про-модов. Особняком в этой нише стоит Ford, который силами заводского подразделения Ford Performance подготовил уже второй электрический дрэгстер на базе Mustang. Модель Mustang Super Cobra Jet 1800 образца 2023 года стала развитием проекта Mustang Cobra Jet 1400 трёхлетней давности.

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Новинка полностью соответствует всем техническим требованиям Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA), которая регулирует дрэг-рейсинг в США. Электромобиль оснащён каркасом безопасности, тормозным парашютом и вилли-баром, предотвращающим переворот в момент старта.

Совместными усилиями Ford Performance, MLe Racecars, AEM-EV, Cascadia Motion и Watson Engineering подготовлены четыре инвертора PN-250-DZR, соединенные с двумя парами двигателей DS-250-115 от предыдущей версии дрэгстера, но теперь они подключены к новой трансмиссии от Liberty и питаются от полностью переделанной, более лёгкой батареи.

Кроме того, переработана задняя подвеска и тормоза, а также снижена общая масса электромобиля. Глава Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук заявил, что целью для Mustang Super Cobra Jet 1800 станут рекорды в дрэг-рейсинге. С новым электромобилем марка намерена побить мировой рекорд полноприводного электромобиля на четверти мили — 8,128 секунды при скорости 277 километра в час — который принадлежит Mustang Cobra Jet 1400.