$81.50-0.1790.16+0.16
59 минут назад

Внедорожник Suzuki Jimny получил портальные мосты

Motor.ru

Ателье, которое специализируется на доработке серийных внедорожников и постройке эксклюзивных автомобилей для бездорожья, представило новый проект. На сей раз специалисты из Унтерумбаха взяли за основу и без того хорошо приспособленный для пересечённой местности внедорожник Suzuki Jimny — чтобы повысить его проходимость, тюнеры пошли на радикальные меры и оснастили машину мостами с бортовыми редукторами. В итоге дорожный просвет малыша Jimny вырос на 17 сантиметров.

Внедорожник Suzuki Jimny получил портальные мосты
Фото: Delta 4x4Delta 4x4

Портальные мосты в современных автомобилях не распространены — едва ли не единственным примером серийной модели с таким решением является Mercedes-AMG G 63 4×4². Тем не менее это один из самых простых и эффективных способов увеличить дорожный просвет.

Из 17 сантиметров, на которые вырос клиренс, 12 обеспечивают непосредственно портальные мосты, а оставшиеся 5 — заслуга новых пружин в подвеске. Дополнительно модель оснастили 18-дюймовыми колёсами с внедорожными шинами.

Комплект доработок включает в себя расширенные колёсные арки, силовую защиту бампера, встроенную лебёдку и дополнительную оптику. При необходимости на Suzuki Jimny могут установить багажник на крышу, панели для крепления аксессуаров на боковых окнах и тент-маркизу вдоль борта. Стоимость доработок Delta 4x4 не раскрывает.

Автоновости,Suzuki Jimny,Suzuki,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий