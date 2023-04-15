Внедорожник Suzuki Jimny получил портальные мосты

Ателье, которое специализируется на доработке серийных внедорожников и постройке эксклюзивных автомобилей для бездорожья, представило новый проект. На сей раз специалисты из Унтерумбаха взяли за основу и без того хорошо приспособленный для пересечённой местности внедорожник Suzuki Jimny — чтобы повысить его проходимость, тюнеры пошли на радикальные меры и оснастили машину мостами с бортовыми редукторами. В итоге дорожный просвет малыша Jimny вырос на 17 сантиметров.

Фото: Delta 4x4 Delta 4x4

Портальные мосты в современных автомобилях не распространены — едва ли не единственным примером серийной модели с таким решением является Mercedes-AMG G 63 4×4². Тем не менее это один из самых простых и эффективных способов увеличить дорожный просвет.

Из 17 сантиметров, на которые вырос клиренс, 12 обеспечивают непосредственно портальные мосты, а оставшиеся 5 — заслуга новых пружин в подвеске. Дополнительно модель оснастили 18-дюймовыми колёсами с внедорожными шинами.