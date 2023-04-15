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2 часа назад

Brabus выпустил 900-сильный G-Class в комплекте с катером и часами

Motor.ru

За основу нового проекта снова взят внедорожник Mercedes-Benz G-Class в исполнении AMG G 63. Автомобиль Brabus 900 Deep Blue во многом повторяет представленные ранее многочисленные вариации Brabus 900, но особенностью нового проекта стало как оформление культового внедорожника, так и максимально необычные опции — например, покупателям доступны оформленные в стиле машины катер Brabus Shadow 900 Sun-Top Deep Blue Signature Edition и хронограф Brabus Blue Shadow Edition.

Brabus выпустил 900-сильный G-Class в комплекте с катером и часами
Фото: BrabusBrabus

«Гелендваген» получил фирменный углепластиковый обвес Brabus Widestar, который на 10 сантиметров увеличивает ширину кузова, дополненный 24-дюймовыми колёсами Brabus Monoblock Z Platinum Edition чёрного цвета. Сам же внедорожник, как ясно из названия проекта, окрашен в тёмно-синий цвет, который призван ассоциироваться с морскими глубинами.

Кузов лишён любых хромированных элементов — тёмно-синий сочетается либо с чёрным, либо с неокрашенным углепластиком. Интерьер Brabus 900 Deep Blue получил характерные для работ ателье доработки, включая обилие алюминиевых и углепластиковых акцентов, а тёмно-серая обивка сочетается с элементами тёмно-синего цвета.

В том же стиле оформлен и катер Brabus Shadow 900 Sun-Top Deep Blue Signature Edition, созданный финской компанией Axopar. 11,5-метровое судно оснащено парой 4,6-литровых двигателей V8 от Mercury Marine, суммарно выдающих 900 сил, что позволяет разгоняться лодке до 111 километров в час.

Катер окрашен в тот же оттенок синего, что и автомобиль, и также имеет отделку из углеродного волокна. Дополняют набор часы Brabus Blue Shadow Edition от итальянского бренда Panerai в серо-голубом титановом корпусе. Стоимость Brabus 900 Deep Blue оценивается в 550 тысяч евро, а комплект с лодкой Brabus Shadow 900 Sun-Top Deep Blue Signature Edition и хронографом Brabus Blue Shadow Edition обойдётся покупателю уже в 1,2 миллиона евро.

Автоновости,Brabus,Mercedes-Benz,
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