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1 час назад

Подержанную Ferrari 458 Italia превратили в роскошный суперкар

Motor.ru

Компания, которая специализируется на обновлении интерьера автомобилей, представила свой очередной проект, в основу которого легла не актуальная модель, а давно снятая с производства машина. Но тюнерам это не помешало превратить «ветерана» Ferrari 458 Italia в роскошную модель, фактически дав итальянскому купе вторую жизнь. Для этого «всего лишь» потребовалось полностью поменять салон. Комплексная доработка интерьера оценена в 42 тысячи долларов.

Подержанную Ferrari 458 Italia превратили в роскошный суперкар
Фото: Carlex DesignCarlex Design

Спорткар вышел на рынок в 2009 году, а производство 458 Italia завершилось спустя шесть лет — скоро самым свежим экземплярам исполнится десять лет. Но внушительный по автомобильным меркам возраст — не повод отказываться от машины, поскольку всегда есть возможность освежить её.

Обладатель чёрного купе обратился к польским специалистам, чтобы обновить свой автомобиль. Визуально от стандартной 458 Italia доработанное купе отличается только новыми 20-дюймовыми колёсами, но зато гораздо сильнее поменялся салон.

Мастера Carlex Design сиденья, рулевое колесо, подлокотник, боковые панели, приборную панель и другие элементы обшили новой жёлтой кожей, а стойки, потолок и солнцезащитные козырьки покрыли алькантарой. Прострочка новой обивки выполнена контрастной жёлтой нитью, а штатные декоративные панели уступили новым, сделанным из углепластика.

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