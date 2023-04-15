Подержанную Ferrari 458 Italia превратили в роскошный суперкар

Компания, которая специализируется на обновлении интерьера автомобилей, представила свой очередной проект, в основу которого легла не актуальная модель, а давно снятая с производства машина. Но тюнерам это не помешало превратить «ветерана» Ferrari 458 Italia в роскошную модель, фактически дав итальянскому купе вторую жизнь. Для этого «всего лишь» потребовалось полностью поменять салон. Комплексная доработка интерьера оценена в 42 тысячи долларов.

Фото: Carlex Design Carlex Design

Спорткар вышел на рынок в 2009 году, а производство 458 Italia завершилось спустя шесть лет — скоро самым свежим экземплярам исполнится десять лет. Но внушительный по автомобильным меркам возраст — не повод отказываться от машины, поскольку всегда есть возможность освежить её.

Обладатель чёрного купе обратился к польским специалистам, чтобы обновить свой автомобиль. Визуально от стандартной 458 Italia доработанное купе отличается только новыми 20-дюймовыми колёсами, но зато гораздо сильнее поменялся салон.