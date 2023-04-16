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16 минут назад

Четыре автокомпании изменили цены на машины в апреле

Газета.Ruиещё 2

Четыре автопроизводителя изменили цены на автомобили в России в апреле, все они — китайские. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Четыре автокомпании изменили цены на машины в апреле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, компания Changan скорректировала цены дважды. Сначала три модели подорожали на 30-100 тыс. рублей, позже шесть кроссоверов выросли в цене на 20-150 тыс. рублей.

Chery подняла цены на весь модельный ряд на 40-80 тыс. рублей. Кроссовер Haval Jolion 2022 и 2023 годов выпуска подорожал на 20-100 тыс. рублей в зависимости от комплектации, при этом одна из модификаций модели стала доступнее на 10 тыс. рублей. Еще один кроссовер, Omoda C5, стал дороже на 80 тыс. рублей.

Автоновости,Chery,
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