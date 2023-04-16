Четыре автокомпании изменили цены на машины в апреле

Четыре автопроизводителя изменили цены на автомобили в России в апреле, все они — китайские. Об этом сообщают «Автоновости дня».

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Так, компания Changan скорректировала цены дважды. Сначала три модели подорожали на 30-100 тыс. рублей, позже шесть кроссоверов выросли в цене на 20-150 тыс. рублей.