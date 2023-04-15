Kia добавила обновленному Seltos «внедорожную» версию X-Line

Североамериканский офис марки объявил о начале продаж Kia Seltos 2024 модельного года. Рестайлинг заокеанской версии обошёлся без сюрпризов, однако комплектации уникальные: в частности, в США дебютировала недоступная в других странах модификация X-Line. Цены на новинку варьируются в диапазоне от 24 390 до 29 990 долларов (эквивалент 2,0-2,5 миллиона рублей).

Фото: Kia Kia

Топ-версия Kia Seltos SX на всех рынках выглядит одинаково: у таких кроссоверов новые матричные фары, вертикальные противотуманки, оригинальная радиаторная решётка, особые двухцветные колёсные диски, а в салоне информационно-развлекательный комплекс с парой 10,25-дюймовых экранов. Ключевое отличие кроссоверов для США — консервативный фиксируемый селектор трансмиссии вместо шайбы.

Версию X-Line можно заказать с обычной оптикой и круглыми противотуманными фарами. Особенности «внедорожной» комплектации — антрацитовые 18-дюймовые диски, заводской антихром, крупноячеистая решётка радиатора, а также рейлинги на крыше увеличенного размера. Доработок ходовой части нет, клиренс — те же 185 миллиметров, так что в США у пакета X-Line больше маркетинговый эффект.

За океаном Kia Seltos предлагается с двумя бензиновыми моторами. Базовой версии положен 148-сильный (179 Нм) атмосферный двигатель 2.0 в связке с вариатором и полным приводом. В «средних» комплектациях можно выбирать между передним и полным приводом с безнаддувным агрегатом или доплатить за связку турбомотора 1.6 (198 сил, 265 Нм) и 8-ступенчатого автомата. Для самых дорогих сборок X-Line и SX турбомотор и полный привод обязательны.