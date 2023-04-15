Марка Scout вернётся в гонки ещё до своего возрождения

Под брендом Scout в 60-80-е годы прошлого века International Harvester Scout выпускала внедорожники и пикапы, а в 2021 году Volkswagen приобрел компанию Navistar и вместе с ней — права на исторический бренд. Марку решили возродить для выпуска привычных Scout внедорожников и пикапов, но на сей раз — с электрической силовой установкой. И чтобы подогреть интерес к компании, у которой пока нет серийных продуктов, Scout решил вернуться в гонки с ретро-машиной.