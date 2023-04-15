Марка Scout вернётся в гонки ещё до своего возрождения

Под брендом Scout в 60-80-е годы прошлого века International Harvester Scout выпускала внедорожники и пикапы, а в 2021 году Volkswagen приобрел компанию Navistar и вместе с ней — права на исторический бренд. Марку решили возродить для выпуска привычных Scout внедорожников и пикапов, но на сей раз — с электрической силовой установкой. И чтобы подогреть интерес к компании, у которой пока нет серийных продуктов, Scout решил вернуться в гонки с ретро-машиной.
На старт гонки NORRA Mexican 1000, дистанция которой проходит по бездорожью в Мексике, команда Anything Scout Vintage Racing Team выставит пикап Scout Terra образца 1976 года. Поддержку коллективу Шона Барбера, который владеет мастерской по доработке оригинальных Scout, окажет возрождённая марка.
Совместными усилиями построен рестомод, стилизованный под классический автомобиль для внедорожных состязаний. Рестомод Scout Terra получит стандартный двигатель International Harvester — 3,2-литровый агрегат IH 4-196 сочетается с 4-ступенчатой механической коробкой передач T-19.
Пикап получил современные мосты Dana 44 и внедорожные шины General Grabber X3. Участие в NORRA Mexican 1000 станет первым для Scout стартом с 1982 года — 40 с лишним лет назад гонку выиграли Шерман Балч и Джеймс Акер, представлявшие заводскую команду Scout.