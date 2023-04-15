Nissan Skyline Пола Уокера выставили на аукцион

Культовая кинофраншиза «Форсаж» начиналась как фильмы о приключениях нелегальных уличных гонщиков, а потому в первых частях создатели проекта выбирали для своих героев автомобили, подходящие стритрейсерам. В четвёртой части Fast & Furious, которая вышла в 2009 году, герой Пола Уокера ездил на легендарном Nissan Skyline GT-R R34. Для съёмок были подготовлены несколько машин и сейчас одну из них — ту, которой лично управлял Пол Уокер — выставили на торги аукционного дома Bonhams.

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Автомобиль появился в США силами компании Kaizo Industries, которая ввезла в страну несколько праворульных спорткаров, воспользовавшись лазейками в американском законодательстве. По документам купе числились как кит-кары — машины импортировали без двигателей, которые устанавливались уже после легализации в США.

Спорткар Пола Уокера оснастили выхлопом Nismo NE-1 и интеркулером Turbonetics, что в сочетании с увеличенным давлением наддува позволило получить мощность 550 лошадиных сил. Дополнительно машина укомплектована титановой распоркой кузова, пружинами Nismo, тормозами Rotora, а также 19-дюймовыми колёсами Volk Racing RE30.

В салоне появились дополнительные приборы, мультимедиа Sony, руль Momo Sport, педали Nismo V-Spec и гоночные сиденья OMP, которые, как заявляет продавец, были отрегулированы под Уокера — и остаются таковыми до сих пор. Машина участвовала в съёмках крупных планов Fast & Furious и на площадке спорткаром управлял актёр.