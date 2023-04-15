В России скоро появится среднеразмерный спортседан Chery

Грядущее расширение локальной линейки суббренда Chery — марки Omoda — подтвердили в российском представительстве. Директор по маркетингу Omoda Тамара Васильева рассказала порталу «Автовзгляд», что в июле у официальных дилеров появится спортивная версия седана Omoda S5 с приставкой GT. Новинке обещан неординарный и притягательный дизайн, а также «целый спектр приятных дополнений».

© Chery

Подробностей о российской Omoda S5 GT нет, но похоже к нам привезут аналог упрощённой версии Chery Arizzo 5 GT. Это значит, что новинка отличится оригинальным обвесом в стиле Lexus, агрессивным дизайном кормы с имитацией диффузора и четырьмя выхлопными патрубками. Однако изменений по технике не будет.

Вероятно, в России предложат Omoda S5 GT с безальтернативным турбомотором 1.5 (147 сил, 210 Нм) и вариатором. Более мощные версии в нашей стране пока не сертифицированы. В Китае у самого быстрого седана Chery Arrizo 5 GT другая техника: турбомотор 1.6 (197 сил, 290 Нм) сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом», появляются усиленные тормоза и перенастроенное шасси.