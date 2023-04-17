Рамный внедорожник Nissan начнут выпускать под маркой Dongfeng

В открытой базе Минпромторга Китайской Народной Республики появилась сертификационная заявка от совместного предприятия Zhengzhou Nissan. Из документа следует, что внедорожник Nissan Terra скоро превратится в Dongfeng Paladin, причём новинка не только отличится логотипами, но и перейдёт на лицензионный 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель Mitsubishi.

Фото: Autohome.com.cn Autohome.com.cn

Внедорожник Nissan Terra продаётся в Азии и на Ближнем Востоке с декабря 2020 года. До недавнего времени автомобиль оснащался связкой «атмосферника» 2.5 и 7-ступенчатого автомата, однако после переименования в Dongfeng Paladin под капотом появится более мощный и экономичный турбомотор объёмом 2,0 литра (228 сил, 360 Нм).

Похоже, что Paladin разделит технику с другим лицензионным «родственником» Nissan Navara — вездеходом Dongfeng Palaso. Это значит, что у обеих рамных моделей сохранится жёстко подключаемый полный привод, а покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатой «механикой» и 8-ступенчатым автоматом. При этом Paladin окажется на 37 сантиметров короче своего утилитарного аналога.