Немецкий концерн Mercedes-Benz отозвал лицензию у официального дистрибьютера в Молдавии. Решение руководства концерна предположительно вызвано реэкспортом автомобилей премиум-сегмента и запчастей к ним в Россию. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на региональные СМИ.

В центральном офисе автогиганта отметили, что появившаяся в прессе информация об отзыве лицензии у Grand Premium соответствует действительности.

Представитель дилера пояснил, что в настоящее время руководство компании анализирует ситуацию. В частности, рассматривает вопрос о сохранении сервисного обслуживания молдавских клиентов.

Уточняется, что после начала спецоперации на Украине в рамках одного из санкционных пакетов был введен запрет на поставки автомобилей премиум-сегмента на российский рынок.