Mercedes-Benz отозвал лицензию у официального дистрибьютера в Молдавии
Немецкий концерн Mercedes-Benz отозвал лицензию у официального дистрибьютера в Молдавии. Решение руководства концерна предположительно вызвано реэкспортом автомобилей премиум-сегмента и запчастей к ним в Россию. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на региональные СМИ.
В центральном офисе автогиганта отметили, что появившаяся в прессе информация об отзыве лицензии у Grand Premium соответствует действительности.
Представитель дилера пояснил, что в настоящее время руководство компании анализирует ситуацию. В частности, рассматривает вопрос о сохранении сервисного обслуживания молдавских клиентов.
Уточняется, что после начала спецоперации на Украине в рамках одного из санкционных пакетов был введен запрет на поставки автомобилей премиум-сегмента на российский рынок.
В настоящее время западные страны начали тщательно отслеживать различные серые механизмы обхода санкций. Против нарушителей нередко применяются жесткие меры. Это вынуждает компании, ведущие деятельность на мировых рынках, внимательно следить за деятельностью партнеров и дилеров.