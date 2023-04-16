Собянин рассказал об установке электрокаром «Сарма» национальных рекордов скорости

Электромобиль «Сарма» с приводом компании «Приводная Техника», которая локализована в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва», смог установить национальные рекорды скорости. Об этом в воскресенье, 16 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Кирилл Зыков / АГН Москва

Уточняется, что электромобиль смог с хода набрать скорость до 135,869 километра в час. За его рулем была трехкратная чемпионка России по автоспорту Мария Леонтьева.

— В электрокаре «Сарма» использовали базовый серийный привод этой компании — такие уже применяются в коммунальных, прогулочных и грузовых электромашинах. Отмечу, последний раз национальные рекорды на электротяге ставили еще в 1984 году, — сообщил Собянин в Telegram-канале.

Заезды состоялись среди электрокаров весом до 500 килограммов на фестивале «Дни скорости на льду Байкала». Там же еще один рекорд по разгону электрокара с места установил многократный чемпион России Станислав Лыжин — до 91,521 километра в час.