Армия Великобритании получит электрические Land Rover Defender

Экспериментами по переводу автомобилей, выпущенных с двигателями внутреннего сгорания, на электротягу занимается не только российский завод «Автотор», но и Министерство обороны Великобритании. Военное ведомство Соединённого Королевства объявило о начале годового эксперимента, в ходе которого армия проверит целесообразность перевода находящихся в эксплуатации Land Rover Defender на электрическую силовую установку. Внедорожники затем поступят в Бронетанковый испытательный центр британской армии на испытания.

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Компания Babcock International получила от армейского департамента по закупкам и снабжению заказ на постройку четырёх электромобилей на базе дизельных Defender — конвертации в электромобили подверглись два обычных внедорожника и два бронированных Land Rover.

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Совместно со специалистами Electrogenic будут проведены работы по замене дизельного двигателя и коробки передач электромотором и батареей. Армейские специалисты оценят характеристики электромобилей на пересеченной местности, при движении в броде, при буксировке, а также в различных природных и климатических условиях.

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