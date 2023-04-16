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Армия Великобритании получит электрические Land Rover Defender

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Экспериментами по переводу автомобилей, выпущенных с двигателями внутреннего сгорания, на электротягу занимается не только российский завод «Автотор», но и Министерство обороны Великобритании. Военное ведомство Соединённого Королевства объявило о начале годового эксперимента, в ходе которого армия проверит целесообразность перевода находящихся в эксплуатации Land Rover Defender на электрическую силовую установку. Внедорожники затем поступят в Бронетанковый испытательный центр британской армии на испытания.

Армия Великобритании получит электрические Land Rover Defender
© Motor.ru

Компания Babcock International получила от армейского департамента по закупкам и снабжению заказ на постройку четырёх электромобилей на базе дизельных Defender — конвертации в электромобили подверглись два обычных внедорожника и два бронированных Land Rover.

Motor.ru

Совместно со специалистами Electrogenic будут проведены работы по замене дизельного двигателя и коробки передач электромотором и батареей. Армейские специалисты оценят характеристики электромобилей на пересеченной местности, при движении в броде, при буксировке, а также в различных природных и климатических условиях.

Motor.ru

По результатам испытаний Министерство обороны Великобритании примет решение о перспективах подобной техники в армии. При этом военное ведомство уже заявило, что с 2030 года перейдёт на электромобили, однако пока не решено, будет ли идти речь лишь о закупке новой технике или же и о конвертации уже имеющейся в том числе.

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