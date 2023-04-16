Lancia представила вдохновлённый мебелью и модой спорткар

Итальянская марка всерьёз готовится к возрождению и перезагрузке бренда, анонсировав новый концепт-кар, который определит фирменную стилистику Lancia на ближайшее десятилетие. Футуристичный прототип Lancia Pu+Ra HPE призван продемонстрировать, каким может быть сочетание современной видения культовых моделей марки в симбиозе с актуальными тенденциями архитектуры, промышленного дизайна и высокой моды. Все основные тезисы нового фирменного стиля заложены в названии прототипа — современная концепция Pu+Ra (от Pure — чистый, и Radical — радикальный) сочетается с историческим индексом HPE.

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Новая модель, как и все грядущие премьеры бренда, будет оснащаться электрической силовой установкой. Концепт окрашен в голубовато-зелёный цвет с тёплым позолоченным оттенком, полученным с использованием жидкого металла и пигментов последнего поколения. Оттенок Progressive Green отдает дань уважения исторической модели Lancia Flaminia Azzurro Vincennes. В чертах кузова марка предлагает отыскать отсылки к Lancia Aurelia и Lancia Flaminia, а в оформлении кормы угадывается легендарная Lancia Stratos.

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Фирменный логотип, который задолго до премьеры Lancia Pu+Ra HPE был официально представлен в обновлённом виде, сочетается с новым фирменным шрифтом для шильдиков и переосмысленной фирменной решёткой радиатора в виде трёх светящихся лучей. Что до интерьера, то в работе над ним специалисты итальянского автопроизводителя объединили усилия с итальянским производителем модной дизайнерской мебели Cassina.

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Передние сиденья вдохновлены креслами Maralunga, разработанными Вико Маджистретти для Cassina, а по мотивам журнального столика сделан круглый «стол» на передней панели. Он одновременно выполняет роль и экрана, и органов управления. Аналогичный «стол», но меньшего размера, предусмотрен для пассажиров второго ряда сидений. Традиционно для современных моделей физические элементы управления сведены к минимуму — немногочисленные клавиши сочетаются с сенсорными панелями и дисплеями.

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