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Lancia представила вдохновлённый мебелью и модой спорткар

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Итальянская марка всерьёз готовится к возрождению и перезагрузке бренда, анонсировав новый концепт-кар, который определит фирменную стилистику Lancia на ближайшее десятилетие. Футуристичный прототип Lancia Pu+Ra HPE призван продемонстрировать, каким может быть сочетание современной видения культовых моделей марки в симбиозе с актуальными тенденциями архитектуры, промышленного дизайна и высокой моды. Все основные тезисы нового фирменного стиля заложены в названии прототипа — современная концепция Pu+Ra (от Pure — чистый, и Radical — радикальный) сочетается с историческим индексом HPE.

Lancia представила вдохновлённый мебелью и модой спорткар
© Motor.ru

Новая модель, как и все грядущие премьеры бренда, будет оснащаться электрической силовой установкой. Концепт окрашен в голубовато-зелёный цвет с тёплым позолоченным оттенком, полученным с использованием жидкого металла и пигментов последнего поколения. Оттенок Progressive Green отдает дань уважения исторической модели Lancia Flaminia Azzurro Vincennes. В чертах кузова марка предлагает отыскать отсылки к Lancia Aurelia и Lancia Flaminia, а в оформлении кормы угадывается легендарная Lancia Stratos.

Motor.ru
Motor.ru

Фирменный логотип, который задолго до премьеры Lancia Pu+Ra HPE был официально представлен в обновлённом виде, сочетается с новым фирменным шрифтом для шильдиков и переосмысленной фирменной решёткой радиатора в виде трёх светящихся лучей. Что до интерьера, то в работе над ним специалисты итальянского автопроизводителя объединили усилия с итальянским производителем модной дизайнерской мебели Cassina.

Motor.ru

Передние сиденья вдохновлены креслами Maralunga, разработанными Вико Маджистретти для Cassina, а по мотивам журнального столика сделан круглый «стол» на передней панели. Он одновременно выполняет роль и экрана, и органов управления. Аналогичный «стол», но меньшего размера, предусмотрен для пассажиров второго ряда сидений. Традиционно для современных моделей физические элементы управления сведены к минимуму — немногочисленные клавиши сочетаются с сенсорными панелями и дисплеями.

Motor.ru

Для отделки салона использованы максимально экологичные материалы. Кресла обиты шерстяной тканью Panno Lancia, а дверные панели покрыты материалом Marm/More, который сделан из мраморной пыли и переработанной ткани. В декоре также использованы материал M49 BioAcetate Renew Mazzucchelli из ацетата целлюлозы на биологической основе, применяющийся в модной индустрии, деревянные панели из переработанного шпона, нубук Poltrona Frau и сотканный вручную из шерсти напольный ковёр.

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