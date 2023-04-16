57-летний пикап Jeep Gladiator превратили в 707-сильный рестомод

Индустрия тюнинга современных и классических моделей Jeep практически безгранична как и возможности по совмещению актуальных технических решений с историческим дизайном — проще говоря, рестомоды на базе автомобилей американских марок создают сегодня многие компании. Особняком среди них стоит мастерская Vigilante 4x4, которая фактически строит новые машины, используя от исторических прототипов только кузов — по такому рецепту сделан рестомод Jeep Gladiator.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Двухдверный пикап образца 1966 года не приспособлен к установке новых агрегатов, поэтому ателье фактически создаёт своими силами новое шасси. После 3D-сканирования штатных узлов и агрегатов на основе цифровой модели с использованием современных материалов и технологий строится шасси, которое идеально подходит под оригинальный кузов и позволяет устанавливать новые двигатели и подвеску.

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Рестомод получил мосты Dana, подвеску с пружинами Eibach и амортизаторами Fox Racing, тормоза Baer и современные 17-дюймовые колёса с внедорожными покрышками. Штатный кузов после пескоструйной обработки, тщательной реставрации и плазменной металлизации окрашен в новый цвет Empire Blue.

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Салон отделан кремово-белой кожей и алькантарой, получил новую панель приборов и мощную аудиосистему, которые интегрированы с максимальным сохранением стиля оригинального интерьера. Но главная особенность пикапа от Vigilante 4x4 — двигатель.

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