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26 минут назад

Китайские автокомпании повысили цены на машины в апреле

Илья Родин

Четыре китайские компании в апреле существенно повысили в России цены на автомобили. Об этом пишут «Автоновости дня».

Четыре автокомпании изменили цены на авто для россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, Changan дважды скорректировала цены. Три популярных модели повысились в цене на 30-100 тыс. рублей при первой коррекции, шесть - при второй.

Автомобили компании Chery, в свою очередь, поднялись в цене на 40-80 тыс. рублей. Кроме того, подорожали кроссоверы от Omoda и Haval. Их стоимость выросла на 20-100 тыс. рублей.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

По мнению автоэкспертов, на рынок оказало значительное влияние падение курса рубля по отношению к мировым валютам. На фоне этого автодилеры подняли цены на транспортные средства в среднем на 10%.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года резко просел рынок автомобилей премиум-сегмента.

Автоновости,Chery,
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