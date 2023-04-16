Четыре автокомпании изменили цены на авто для россиян

Четыре китайские компании в апреле существенно повысили в России цены на автомобили. Об этом пишут «Автоновости дня».

В частности, Changan дважды скорректировала цены. Три популярных модели повысились в цене на 30-100 тыс. рублей при первой коррекции, шесть - при второй.

Автомобили компании Chery, в свою очередь, поднялись в цене на 40-80 тыс. рублей. Кроме того, подорожали кроссоверы от Omoda и Haval. Их стоимость выросла на 20-100 тыс. рублей.

По мнению автоэкспертов, на рынок оказало значительное влияние падение курса рубля по отношению к мировым валютам. На фоне этого автодилеры подняли цены на транспортные средства в среднем на 10%.