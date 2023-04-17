Lotus готовит новый электроседан

Английская компания Lotus готовит очередную новинку, на этот раз ей станет электрический седан, опытные образцы которого уже проходят дорожные испытания. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы представили, как будет выглядеть автомобиль.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Компания Lotus была основана в 1952 году в графстве Норфолк на востоке Англии. Она известна как производитель спортивных автомобилей и за свою историю несколько раз меняла владельцев, среди которых были General Motors и малайзийский концерн Proton. С 2017 года Lotus принадлежит китайскому концерну Geely Automobile, что отразилось и на модельном ряду компании, которая теперь переориентировалась на автомобили с электрической силовой установкой. Первой такой моделью стал кроссовер Eletre, премьера которого состоялась в марте прошлого года.

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В скором времени к нему добавится седан, который уже был замечен фотошпионами во время испытаний. Пока кузов будущей новинки скрыт под камуфляжной плёнкой, однако уже можно рассмотреть основные особенности внешнего вида автомобиля. Его дизайн будет выполнен в том же стиле, что и у нового кроссовера. Седан получит схожие очертания передней части, а основным отличием от паркетника станут узкие бумеранги ходовых огней, которых будет четыре вместо двух. Блоки фар ближнего и дальнего света так же скрыты в широкой контрастной вставке в переднем бампере. Аналогичны кроссоверу Eletre выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал заднего вида, при этом седан получит оригинальную форму бокового остекления и молдингов вокруг него. Сзади можно ожидать появление горизонтальной светодиодной полоски во всю ширину крышки багажника, что уже стало характерным элементом многих китайских (и не только) электромобилей.

Рендер нового седана Lotus

Ожидается, что седан получит начинку от топовой версии кроссовера Eletre R, который оснащается двумя электромоторами (по одному на каждой оси), совокупная отдача которых составляет 675 кВт (918 л.с.) и 985 Нм крутящего момента. Такая силовая установка позволяет, по заявлениям производителя, разгоняться до 100 км/ч за 2,95 секунды, а максимальная скорость составляет 265 км/ч.

Дебют новинки может состояться до конца этого года.

Кроссовер Lotus Eletre

Кроссовер Lotus Eletre