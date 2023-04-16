Китайский BYD удивил салоном 1100-сильного рамного внедорожника

Незадолго до Шанхайского автосалона пресс-служба марки поделилась официальными фотографиями внутреннего убранства U8 — первенца премиум-бренда Yangwang. Стилисты BYD постарались сделать новинку непохожей на другие роскошные автомобили, и им это удалось. Интерьер впечатляет симметрией, неожиданным оформлением воздуховодов, гигантскими динамиками и интерфейсом.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Вертикально-симметричное оформление передней панели эпатирует, тем более, что диагонали виртуальной приборной панели и тачскрина для переднего пассажира совпадают (23,6 дюйма), а головное 12,8-дюймовое устройство с технологией OLED изогнуто и расположено по углом 37 градусов. Дефлекторы и не думали прятать: воздуховоды демонстративно выведены сверху.

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Другое интересное решение — огромные динамики аудиосистемы, которые являются визуальным продолжением боковых экранов. Кокпит выглядит гармонично, даже когда автомобиль выключен. Вероятно, поэтому BYD ограничился демонстрацией салона с пассивными экранами, хотя конкуренты так обычно не делают.

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Интерфейс тоже потребует привыкания: чего стоят шайбы под спицами руля, которые служат для коррекции ездовых настроек или тумблеры активации электронных блокировок в духе «Гелендевагена». Ожидается, что у «восьмёрки» будет пяти или семиместный салон.

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В списке анонсированных опций панорамная крыша с эффектом звёздного неба, мультиконтурные кресла с регулируемой боковой поддержкой, аудиосистема с 22 динамиками, автопилот и многое другое. Уже подтверждено, что 1100-сильный 5,3-метровый внедорожник с четырёхмоторной установкой сможет разменять 100 километров в час за три секунды и остановиться с тех же 100 километров в час на дистанции 40 метров. Другими изюминками станут хитрая пневмоподвеска с «прыгающим» режимом и полноуправляемое шасси с «режимом краба».

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