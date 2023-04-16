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2 часа назад

Geely готовит упрощенный бизнес-седан с двигателем от Coolray

Motor.ru

В открытой базе Минпромторга Китайской Народной Республики появилась информация о четырёхдверке Preface (известна в Китае под именем Xingrui) с 1,5-литровым агрегатом. В настоящий момент Geely Preface доступен с безальтернативной «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра. Переход на малолитражный агрегат наверняка позволит снизить цену и налоговое бремя седана.

Geely готовит упрощенный бизнес-седан с двигателем от Coolray
Фото: Motor.ruMotor.ru

Geely Preface продаётся в Китае с осени 2020 года, а прошлой весной бизнес-седан даже привозили в Беларусь для изучения спроса. Грядущая смена двигателя станет первым техническим апгрейдом четырёхдверки, хотя косметическое обновление внешности уже состоялось.

Из сертификационных документов можно сделать вывод, что Geely переведёт Preface на 1,5-литровую «турбочетвёрку» BHE15 мощностью 181 лошадиную силу. На кроссовере Coolray этот агрегат выдаёт 290 Нм крутящего момента, переваривает бензин АИ-92. Для сравнения 2,0-литровый турбомотор развивает 190 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, но требует переплачивать за АИ-95. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатым преселективным «роботом».

Изменений по внешности и салону пока не заявлено. Вероятно, после перехода на 1,5-литровую «турбочетвёрку» Geely Preface подешевеет. В настоящий момент цены на бизнес-седан стартуют со 113 700 юаней (эквивалент 1,36 миллиона рублей). Россиянам большая четырёхдверка Geely не обещана, а вот бюджетный Emgrand в нашей стране вот-вот появится.

Автоновости,Geely,Минпромторг,
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