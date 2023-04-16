Электрокары Bentley окажутся вдвое мощнее аналогов с W12

Босс британской компании Эдриан Холлмарк дал понять в интервью Autocar, что «батарейные» модели окажутся намного производительнее топливных. По оценке топ-менеджера, электрические силовые установки будут на 50-100 процентов мощнее бензиновых двигателей, используемых в настоящее время. Ещё на Bentley появятся высокопроизводительные батареи с улучшенным энергообменом.

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Эдриан Холлмарк подчеркнул, что у электромобилей Bentley будут продвинутые батареи, недоступные для обычных моделей. Изначально более высокие цены позволят фирме из Крю внедрять передовые технологии раньше, чем в масс-маркете. На первых порах у Bentley будут аккумуляторы двух спецификаций: для линейки Speed готовят так называемые «батареи W12» с улучшенными характеристиками энергообмена.

Босс британской марки пообещал, что электромобили Bentley будут иметь такой же запас хода, как у бензиновых и гибридных предшественников. Поставщика аккумуляторов Эдриан Холлмарк не раскрыл, зато поделился предварительной автономностью (350-450 миль или 563-724 километра), а также расчётным временем зарядки (от 10 до 80 процентов быстрее 20 минут).