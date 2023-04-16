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Российский электромобиль «Сарма» установил рекорд скорости

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Российские электромобили «Сарма» хорошо проявили себя на фестивале «Дни скорости на льду Байкала», рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Российский электромобиль установил рекорд скорости
© mos.ru

Столичный градоначальник пояснил, что в этих машинах используется базовый серийный электропривод компании «Приводная техника», площадка которой расположена в ОЭЗ «Технополис Москва».

По его словам, этот привод используется также в грузовых, коммунальных и прогулочных машинах.

На фестивале они, впервые с 1984 года, установили рекорды скорости. Так, электроболид, за рулем которого находилась трёхкратная чемпионка России по автоспорту Мария Леонтьева, смог разогнаться с хода до 135,869 км/ч.

Кроме того, многократный чемпион России Станислав Лыжин разогнал электрокар с места до 91,521 км/ч.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что на московских производственных площадках в ближайшие два года начнется выпуск электромобилей на отечественной платформе.

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