Российский электромобиль установил рекорд скорости

Российские электромобили «Сарма» хорошо проявили себя на фестивале «Дни скорости на льду Байкала», рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Столичный градоначальник пояснил, что в этих машинах используется базовый серийный электропривод компании «Приводная техника», площадка которой расположена в ОЭЗ «Технополис Москва».

По его словам, этот привод используется также в грузовых, коммунальных и прогулочных машинах.

На фестивале они, впервые с 1984 года, установили рекорды скорости. Так, электроболид, за рулем которого находилась трёхкратная чемпионка России по автоспорту Мария Леонтьева, смог разогнаться с хода до 135,869 км/ч.

Кроме того, многократный чемпион России Станислав Лыжин разогнал электрокар с места до 91,521 км/ч.