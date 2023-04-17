Водителей будут штрафовать за парковку у водоемов

С апреля 2023 года, согласно изменениям в ПДД, водители могут получить штраф за парковку у некоторых водоемов, сообщает ИА NEWSDATA.RU со ссылкой на Autonews.

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Эксперты предупредили водителей, что им не разрешается передвигаться и оставлять авто в водоохранной и природоохранной зоне, в частности вблизи водоемов. Согласно нововведениям, водитель должен оставлять машину на определенном расстоянии от реки, озера, пруда в зависимости от размера самого водоема.

Изначально нужно узнать размеры водоема. Если они не превышают 10 километров, то машину нужно оставить в 50 метрахот воды. Если протяженность водоема больше 50 километров, то парковаться нужно не ближе ста метров от водоема. Подъехать к морю разрешается только по асфальту, а парковать авто допустимо лишь на твердом покрытии. Проверить природные и водоохранные зоны можно на онлайн-карте Росреестра.

За нарушение парковки на природе водителю грозит штраф от 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей, с юрлиц могут взыскать до 400 тысяч рублей. Штраф не выпишут, если авто стоит или едет по дороге, которая примыкает непосредственно к водоему, на площадке с твердым покрытием или за ограждением.