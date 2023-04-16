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43 минуты назад

Ожидаемый в России бизнес-седан Chery обрел сверхэкономичную версию

Motor.ru

Портал Autohome узнал подробности о Arrizo 8 C-DM: заряжаемом гибриде, который скоро дебютирует на Шанхайском автосалоне. Внешние отличия новинки сводятся к появлению дополнительного лючка в заднем левом крыле, шильдикам и оригинальным колёсным дискам. Техника абсолютно другая: седан оснастят бензин-электрической системой 1DHT на основе 1,5-литрового турбомотора.

Ожидаемый в России бизнес-седан Chery обрел сверхэкономичную версию
Фото: Motor.ruMotor.ru

Инсайдеры сообщили, что полностью заряженный и заправленный Chery Arrizo 8 C-DM отличится автономностью 1300 километров, а без активации двигателя внутреннего сгорания седан сможет проезжать свыше 100 километров. Заявленный расход топлива в смешанном цикле WLTC — всего четыре литра на 100 километров.

Пиковая отдача системы не раскрывается, причём это становится традицией: ранее в Chery умолчали о показателях мощности и крутящего момента для кроссовера TJ-1 с аналогичной гибридной системой и 1,5-литровым двигателем.

Для сравнения обещанный россиянам Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6 (197 сил, 290 Нм) и 7-ступенчатым преселективным «роботом» расходует в смешанном цикле WLTC на 60 процентов больше горючего: до 6,5 литра на 100 километров.

Больше подробностей о расширении семейства Chery Arrizo 8 появится совсем скоро. Вероятно, на автосалоне в Шанхае дебютирует не только гибрид, но и «заряженная» версия GT с турбомотором объёмом 2,0 литра.

Автоновости,Chery,
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