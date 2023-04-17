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В России сделали роскошный броневик на базе нового Lexus LX

В России сделали роскошный броневик на базе нового Lexus LX.

В России сделали роскошный броневик на базе нового Lexus LX
© © RIDA

Нижегородская мастерская RIDA готова защитить внедорожник по стандарту VR7+/B6+ не в ущерб комфорту. Кузов автомобиля усиливают стальными листами толщиной 6,5 миллиметра, установлены 50-миллиметровые пуленепробиваемые многослойные стёкла, которые выдержат обстрел из снайперской винтовки Драгунова; добавлено пять эвакуационных выходов. Цены предоставляют только по запросу.

Демонстрационный броневик сделан на базе топ-версии Lexus LX 600 VIP с четырёхместным салоном, однако при необходимости можно защитить любой внедорожник четвёртого поколения. Технические доработки сводятся к усовершенствованию подвески и тормозной системы, замене шин и колёсных дисков, а также петель дверей.

У Lexus LX появляются новые пружины, сдвоенные амортизаторы «по кругу», покрышки с вставками из баллистического каучука, под капотом добавляется система пожаротушения, а бронестёкла выполнены так, чтобы их можно было открыть механически для эвакуационного выхода. Электростеклоподъёмники тоже активны: передние стёкла могут опускаться целиком.

Снаружи пуленепробиваемый Lexus LX можно узнать только по рамкам стёкол и видоизменённым колёсам, но технология скрытого бронирования такова, что защищённый внедорожник не так-то просто идентифицировать в потоке машин. Доработок двигателя и трансмиссии не предусмотрено: под капотом штатный 3,4-литровый турбомотор (415 сил, 650 Нм), который сочетается с 10-ступенчатым автоматом.

RIDA
RIDA
RIDA
RIDA

Хотя мастерская RIDA не называет цену нового броневика, обычно полная защита по стандарту VR7+/B6+ приводит к двукратному удорожанию относительно обычной версии. Официальных поставок Lexus LX в нашу страну давно нет, но по схеме параллельного импорта внедорожник можно купить минимум за 16 миллионов рублей.

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