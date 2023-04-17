«Переобуться», но сэкономить: в Москве пик спроса на услуги шиномонтажа

Происходит это на фоне переизбытка автомобильных шин и стремления автовладельцев сэкономить на покрышках. При этом в России производят даже резину редкого типоразмера. Почем автомобилисты могут купить и поменять сезонную резину?

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Сотрудники Business FM обратились к экспертам с вопросом, есть ли в России дефицит автомобильной резины. Как заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, непросто найти лишь специфичные шины редкого типоразмера, например очень большие или заточенные под уникальные спорткары. Если говорить о 13-18 дюймах, то здесь нет никакого дефицита.

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У Pirelli два завода — в Кирове и Воронеже. Там компания выпускает шины размером до 22 дюймов, в том числе Run-flat. И, возможно, в этом сезоне потребитель не найдет именно того западного бренда, к которому уже привык, но точно найдет замену.

В среднем шины ушедших западных компаний подорожали на 20-25% по сравнению с прошлым годом. В Россию к этому сезону привезли много товара из Китая. Причем то, что завезено даже недавно, покупалось по осеннему курсу юаня — 8,5-9 рублей. Следовательно, если курс рубля к китайской валюте не вырастет в дальнейшем, то зимняя китайская резина будет уже существенно дороже.

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»:

«Цены на российские и китайские шины практически не выросли. Они поднялись на 5-10%. Я, во всяком случае, вижу, что на обычные машины, такие как Lada Vesta или Kia Rio, шины можно купить за 4-4,5 тысячи рублей. Это мы говорим о таких шинах, как Nordman, китайский Sailun, а это один из брендов, на который можно ориентироваться по Китаю. Шины вполне приличные. Наши заводы работают — «Кама» шины выпускает, ярославский Cordiant тоже работает. Поэтому здесь каких-то особых проблем нет. По летним шинам, на мой взгляд, сейчас даже возник переизбыток предложения по самым популярным типам и размерам».

Сейчас у компаний вопрос, не как сделать шины, а как их продать, отмечает эксперт. В 2022 году в России было продано более 35 млн шин. Это почти на 15% меньше, чем годом ранее. При этом произведено было более 43 млн покрышек.

Дело в том, что в 2021-м в России наблюдался рост спроса и бум продаж автомобильной резины. В 2022-м спрос должен был еще вырасти, как и цены на таких ожиданиях — на 30%. А поскольку покрышки производят за полгода до сезона, то на склады заранее завезли много товара. Но потом началась СВО. Рынок стало лихорадить, спрос упал, склады не разгрузились, а заводы, которые продолжали работу, больше не смогли работать на экспорт.

Вдобавок россияне стали экономить в том числе и на покупке новых шин. Кто-то выбирает товар классом и ценой пониже. А кто-то дольше использует имеющуюся резину. Что касается шиномонтажа, то сейчас на эти услуги пик спроса среди столичных и подмосковных автомобилистов.

Цены варьируются. Просто поставить колесо на диске стоит в среднем от 1000 рублей до 1800 рублей вместе с балансировкой. Если нужна перебортировка, то цена колеса размера 14-16 — от 1,7 тысячи рублей до 2 тысяч рублей. Если это 17-19-й размер — от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Работы на колесах с размером более 19 дюймов — 3-5 тысяч рублей.

Услуги мобильного шиномонтажа — это плюс еще 300-500 рублей, поясняет вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

— Года три-четыре практически все по записи, чтобы не стоять в очередях. В крупный шинный центр можно приехать: если кто-то опоздал по времени, то, в принципе, принимают в порядке живой очереди. В среднем ожидание составляет минут 30 в Москве. Хранение резины — от 2,5 тысячи до 3,8 тысячи рублей.

— Насколько выросли цены по сравнению с прошлым годом?

— У нас на сервисах не выросли вообще. Как были, так и остались.