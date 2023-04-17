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39 минут назад

Rolls-Royce представил особенный Wraith

ПроКроссовер.ру

Британский производитель роскошных автомобилей анонсировал новую специальную версию Wraith с длинным названием Black Badge Wraith Black Arrow. Всего будет выпущено двенадцать, что отражает количество цилиндров под капотом и формальное «прощание» с использованием марки V12 в купе.

Rolls-Royce представил особенный Wraith
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Яркие желтые акценты и кольцо вокруг орнамента Spirit of Ecstasy на капоте на самом деле являются данью уважения суперкару RR Thunderbolt, установившему мировой рекорд ускорения в 1938 году. Он был оснащен не одним, а двумя двенадцатицилиндровыми двигателями.

Весь кузов специального Wraith покрыт текстурой, напоминающей поверхность солончаков Бонневиль. Еще одну интересную деталь можно найти на приборной панели — там есть подробная схема внутренностей V12.

Автоновости,Rolls-Royce,
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