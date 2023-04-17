Rolls-Royce представил особенный Wraith

Британский производитель роскошных автомобилей анонсировал новую специальную версию Wraith с длинным названием Black Badge Wraith Black Arrow. Всего будет выпущено двенадцать, что отражает количество цилиндров под капотом и формальное «прощание» с использованием марки V12 в купе.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Яркие желтые акценты и кольцо вокруг орнамента Spirit of Ecstasy на капоте на самом деле являются данью уважения суперкару RR Thunderbolt, установившему мировой рекорд ускорения в 1938 году. Он был оснащен не одним, а двумя двенадцатицилиндровыми двигателями.