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PROКроссовер: составлен рейтинг наиболее популярных моделей Haval в России

Появилась информация об итогах продаж автомобилей без пробега китайского бренда Haval. По итогам первого квартала текущего года на рынке России было реализовано 16 639 машин этой фирмы (годом ранее данный показатель равнялся 9 884 единицам). Ресурс PROКроссовер составил ТОП-5 наиболее популярных у россиян автомобилей марки Haval.

Cоставлен рейтинг наиболее популярных моделей Haval в России
© РИА Новости

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса лидером рейтинга является «паркетник» Jolion, который предпочли 7 341 автолюбителей. На второй строчке расположился кроссовер F7 – реализовано 3 007 машин, а также его «брат» – купеобразный F7X, приобретенный в количестве 3 574 единиц.

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В ТОП-5 самых популярных в РФ моделей линейки Haval находится также недавно вышедшая на рынок модель Dargo – в первом квартале этого года ее приобрели 1 737 потребителей. Наконец, замыкает список внедорожник H9 –дилерские салоны распродали его в количестве 979 единиц.

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