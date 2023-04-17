Cоставлен рейтинг наиболее популярных моделей Haval в России

Появилась информация об итогах продаж автомобилей без пробега китайского бренда Haval. По итогам первого квартала текущего года на рынке России было реализовано 16 639 машин этой фирмы (годом ранее данный показатель равнялся 9 884 единицам). Ресурс PROКроссовер составил ТОП-5 наиболее популярных у россиян автомобилей марки Haval.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса лидером рейтинга является «паркетник» Jolion, который предпочли 7 341 автолюбителей. На второй строчке расположился кроссовер F7 – реализовано 3 007 машин, а также его «брат» – купеобразный F7X, приобретенный в количестве 3 574 единиц.