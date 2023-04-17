На «Автоторе» повысят зарплаты сотрудникам на 18-25%

Сотрудникам калининградского завода «Автотор» повысят зарплаты на 18-25%. Об этом заявил председатель совета директоров Валерий Горбунов.

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По его словам, зарплата увеличится с 1 июня. К началу следующего года при выполнении заданных планов можно будет ожидать следующего повышения. Традиционная 13-я зарплата и все предусмотренные законом меры соцподдержки, согласно коллективному договору, сохраняются.

Горбунов добавил, что весь персонал на предприятии должен повысить свою квалификацию и освоить сборку новых транспортных средств.