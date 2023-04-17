Пикапы Toyota Hilux подешевели в России

В 2023 году в Россию начали поставлять пикапы Toyota Hilux. Сейчас их стоимость снизилась на 2 млн рублей.

Когда автомобили Toyota Hilux только появились на рынке России, их цена составляла 5 млн рублей. Машины с февраля ввозят в страну по программе параллельного импорта. Недавно стоимость пикапов пересмотрели в меньшую сторону, несмотря на ослабление рубля на рынке валют.

У одного из автодилеров в Ростове-на-Дону пикапы предлагаются по цене 4 350 000 рублей. В качестве силового агрегата здесь используется мотор на 2.4 литра, который выдает 150 л.с. Заметим, что такой автомобиль подготавливали специально для рынка Европы.

В Тюмени пикапы можно приобрести еще дешевле - 4 200 000 рублей. Такое исполнение предназначено для рынка ОАЭ, поэтому в оснащении нет “зимнего пакета”. Дилеры готовы провести доработку транспортных средств. Под капотом автомобиля находится более мощный мотор на 200 л.с. В паре с ним работает автоматическая КПП. На одометре установлен пробег в 1000 км.

Самый доступный автомобиль предлагается у дилера во Владивостоке. Здесь пикап можно приобрести за 2 630 000 рублей. Под заказ такой пикап можно оформить по цене от 3 000 000 до 3 500 000 рублей. Снизить стоимость дилер предлагает только при оформлении предварительного заказа. Такая возможность предусматривается не в каждом автоцентре.