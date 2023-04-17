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В России появились новые седаны Hyundai за 1,8 млн рублей

Дилеры привезли в Россию новые седаны Hyundai Accent, которые собираются в Казахстане. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска просят от 1 800 000 рублей.

В России появились новые Hyundai Accent
© Пресс-служба Hyundai

Accent предлагается с 1,4-литровым 100-сильным двигателем или 1,6-литровым 123-сильным мотором. Коробку передач для них можно выбрать из двух вариантов: либо механическую 6-ступенчатую, либо 6-ступенчатый автомат.

Среди опций можно выделить кондиционер, обогрев передних сидений, электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо и USB-порты.

Accent (а у нас эта модель продавалась как Solaris) долгое время являлся главным конкурентом соплатформенного Kia Rio в борьбе за титул самой популярной в России иномарки. В последние годы более востребованным оказался кроссовер Hyundai Creta. Сейчас же вообще ситуация полностью изменилась.

Завод южнокорейской марки в Санкт-Петербурге в простое, а самой популярной иномаркой теперь является Chery Tiggo 7 Pro. Эксперты полагают, что китайские модели и дальше будут усиливать свои позиции на нашем рынке.

Пресс-служба Hyundai
Пресс-служба Hyundai
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