"АвтоВАЗ" не подтвердил перенос старта продаж обновленной Lada Vesta

Ранее «Ведомости» по итогам дилерской конференции Lada в Сочи сообщали, что рестайлинговая Vesta поступит первым покупателям только в июне 2023 года. По словам представителя компании, завод планирует первые отгрузки Vesta дилерам в мае, но сами продажи будут зависеть от того, когда продавцы получат автомобили. Обычно выдача клиентам начинается в течение месяца после того, как машины появляются на складах дилера, отметил представитель ассоциации «Российские автодилеры».