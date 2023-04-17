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"АвтоВАЗ" не подтвердил перенос старта продаж обновленной Lada Vesta

«АвтоВАЗ» не собирается переносить сроки начала продаж обновленной Lada Vesta. Продажи автомобилей, согласно плану, начнутся в мае 2023 года, сообщили в пресс-службе компании, передает Autonews.ru.

"АвтоВАЗ" не подтвердил перенос старта продаж обновленной Lada Vesta
© Газета.Ru

Ранее «Ведомости» по итогам дилерской конференции Lada в Сочи сообщали, что рестайлинговая Vesta поступит первым покупателям только в июне 2023 года. По словам представителя компании, завод планирует первые отгрузки Vesta дилерам в мае, но сами продажи будут зависеть от того, когда продавцы получат автомобили. Обычно выдача клиентам начинается в течение месяца после того, как машины появляются на складах дилера, отметил представитель ассоциации «Российские автодилеры».

Производство обновленной Lada Vesta впервые началось в феврале 2022 года, однако вскоре выпуск был остановлен из-за нехватки комплектующих. Позже в компании решили перенести производство Vesta с ижевского завода в Тольятти.

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