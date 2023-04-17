ПДД для электросамокатов могут скорректировать

Действующие с марта текущего года ПДД для пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности) могут быть скорректированы после анализа «правоприменительной практики». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минтранса, полученное главой комиссии по транспорту заксобрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву.

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В начале года Цивилев обратился с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив приостановить вступление в силу новых ПДД для СИМ и направить их на новое обсуждение. По словам депутата, езда на электросамокатах по тротуарам со скоростью 25 км/ч несет угрозу и катающихся, и пешеходам.

Минтранс по поручению правительства подготовил ответ, согласованный с ГИБДД. В нем говорится, что предложение об отмене и переносе ПДД для СИМ не поддерживается, и «необходимость внесения изменений в правила должна определяться с учетом результатов правоприменительной практики».