$81.50-0.1790.16+0.16

«Ъ»: ПДД для электросамокатов могут скорректировать осенью

Действующие с марта текущего года ПДД для пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности) могут быть скорректированы после анализа «правоприменительной практики». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минтранса, полученное главой комиссии по транспорту заксобрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву.

ПДД для электросамокатов могут скорректировать
© Антон Денисов/РИА Новости

В начале года Цивилев обратился с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив приостановить вступление в силу новых ПДД для СИМ и направить их на новое обсуждение. По словам депутата, езда на электросамокатах по тротуарам со скоростью 25 км/ч несет угрозу и катающихся, и пешеходам.

Минтранс по поручению правительства подготовил ответ, согласованный с ГИБДД. В нем говорится, что предложение об отмене и переносе ПДД для СИМ не поддерживается, и «необходимость внесения изменений в правила должна определяться с учетом результатов правоприменительной практики».

«Мы продолжим убеждать людей, принимавших решение о новых ПДД, что правила небезопасны. Озвученный подход «сначала посчитаем пострадавших, а потом внесем правки» нас не устраивает. Главная проблема — это скорость по тротуарам в 25 км/ч. При столкновениях на таких скоростях взрослому человеку наносятся сильные травмы, а ребенок или пожилой может и не выжить», — отметил Цивилев.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий