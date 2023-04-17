Эксперт объяснил нанесение на шины разноцветных линий
Автомобильный эксперт Егор Васильев объяснил, зачем новые шины расписывают разноцветными полосами. Об этом сообщает «Российская газета».
Как подчеркнул специалист, на шинах есть множество различных отметок, которые несут в себе необходимую для их использования информацию. Цветовые обозначения бывают двух типов — точки и линии.
По словам Васильева, желтая точка на боковой части шины обозначает ее самое легкое место. При шиномонтаже этот участок располагают на стороне, противоположной отметке L на диске — она отмечает его самое легкое место.
«Точка красного цвета обозначает самую тяжелую и неоднородную часть шины. И при шиномонтаже должна быть максимально приближена к метке L на колесном диске», — добавил эксперт.
Разноцветные линии, которые наносят на протектор шины, представляют собой своеобразный штрих-код. Он позволяет сотрудникам оперативно определять тип и размерность шин, которые на складах помещают в стопки.
На боковой поверхности шины может быть белый кружок с цифрой внутри — это внутренний номер специалиста, который проверял качество изделия. На эту маркировку можно не обращать внимания, однако ее отсутствие может говорить о том, что шина не прошла проверку.