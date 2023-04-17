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Эксперт объяснил нанесение на шины разноцветных линий

Автомобильный эксперт Егор Васильев объяснил, зачем новые шины расписывают разноцветными полосами. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперт объяснил нанесение на шины разноцветных линий
© РИА Новости

Как подчеркнул специалист, на шинах есть множество различных отметок, которые несут в себе необходимую для их использования информацию. Цветовые обозначения бывают двух типов — точки и линии.

По словам Васильева, желтая точка на боковой части шины обозначает ее самое легкое место. При шиномонтаже этот участок располагают на стороне, противоположной отметке L на диске — она отмечает его самое легкое место.

«Точка красного цвета обозначает самую тяжелую и неоднородную часть шины. И при шиномонтаже должна быть максимально приближена к метке L на колесном диске», — добавил эксперт.

Разноцветные линии, которые наносят на протектор шины, представляют собой своеобразный штрих-код. Он позволяет сотрудникам оперативно определять тип и размерность шин, которые на складах помещают в стопки.

Эксперт рассказал, чем заменить импортные шины для авто

На боковой поверхности шины может быть белый кружок с цифрой внутри — это внутренний номер специалиста, который проверял качество изделия. На эту маркировку можно не обращать внимания, однако ее отсутствие может говорить о том, что шина не прошла проверку.

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