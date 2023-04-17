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29 минут назад

Перечислены автомобили, на перепродаже которых можно заработать

Motor.ru

Составлен рейтинг автомобилей в России с наибольшим показателем сохранения стоимости. Оказалось, что выгоднее всего перепродавать Kia Rio, Toyota RAV4 и Audi Q3 — эти модели не только не дешевеют через три года эксплуатации, а даже дорожают. Согласно исследованию, проведенному Auto.ru, перечисленные машины стали рекордсменами в разных ценовых сегментах по показателю сохранения стоимости: например, цена Audi Q3 за три года увеличилась с 2,4 до 3,6 миллиона рублей.

Перечислены автомобили, на перепродаже которых можно заработать
Фото: KiaKia

Кроссовер Audi Q3 является абсолютным рекордсменом по сохранению стоимости с показателем 48 процентов. Эта же модель занимает первое место в рейтинге среди премиальных автомобилей. На втором месте находится Lexus GX, который в начале 2020 года стоил 4,8 миллиона рублей, а сейчас продается за семь, то есть его цена выросла на 46 процентов. В тройку лидеров также входит Toyota Land Cruiser Prado 150. В настоящее время внедорожник можно продать за 5,4 миллиона рублей — на 45 процентов дороже, чем он стоил три года назад.

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В сегменте бюджетных автомобилей первая строчка рейтинга досталась Kia Rio, которая за три года эксплуатации подорожала на 45 процентов — с 976 тысяч рублей в начале 2020 года до 1,4 миллиона рублей в первом квартале 2023-го. На второй позиции расположился Hyundai Solaris с показателем +43 процента: его цена за три года возросла с 928 тысяч рублей до 1,3 миллиона. А третьим стал Renault Sandero, который три года назад стоил 802 тысячи рублей, а сейчас — 1,1 миллиона рублей (+37 процентов).

И наконец, в среднем ценовом сегменте тройка лидеров выглядит следующим образом: Toyota RAV4, Hyundai Creta и Changan CS35 Plus. Все три перечисленные модели сейчас можно продать примерно на 44 процента дороже, чем они стоили три года назад. Так, по состоянию на начало 2023-го подержанный Toyota RAV4 оценивался в среднем в 3,1 миллиона рублей, Hyundai Creta — в 1,8 миллиона, а китайский Changan CS35 Plus — 1,7 миллиона рублей.

Аналитики Auto.ru отмечают, что на увеличение стоимости автомобилей на вторичном рынке за последнее время влияет дефицит некоторых моделей. В первую очередь речь идет о тех машинах, которые сейчас почти невозможно найти в России новыми, и потому зачастую цены на них неоправданно завышены.

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