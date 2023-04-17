Количество запросов на каско для китайских машин выросло на 40%

В условиях санкций российские автолюбители все больше покупают китайские машины. В первом квартале 2023 года количество запросов на каско на топовые марки из КНР выросло на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные NEWS.ru предоставили в страховой компании «Росгосстрах»

Анализ динамики спроса в автостраховании показал новых лидеров — китайские производители набирают популярность у жителей России. В первом квартале 2023 года количество запросов на полисы каско для популярных китайских марок выросло почти в четыре раза по сравнению с ситуацией годичной давности и почти на 40% по сравнению с последним кварталом 2022 года, — сказали NEWS.ru в «Росгосстрахе».

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Рост запросов на каско отмечается в отношении пяти самых популярных китайских марок в России: Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda. В «Росгосстрахе» указывают, что самый значительный рост в первые три месяца текущего года демонстрируют две последние марки, всерьез заявившие о себе на отечественном рынке только во второй половине прошлого года. Так, количество запросов на полисы каско для Omoda в первые три месяца 2023 года выросло в четыре раза, а для Exeed — в два раза по сравнению с последним кварталом 2022 года, В то же время спрос на каско для Chery, Haval и Geely вырос на 24%, 37% и 11% соответственно.

В «Росгострахе» обращают внимание, что уже сейчас договоры каско заключаются автовладельцами из России не только на «народные», то есть массовые китайские модели, но и на достаточно редкие в нашей стране экземпляры — например, электромобили премиум-класса Voyah Free.

Одновременно растет спрос на покупку автомобилей из Поднебесной в кредит. Об этом NEWS.ru сообщили в «Открытие авто». В первом квартале 2023 года среди десяти наиболее популярных марок у заемщиков — сразу четыре китайских: Haval (он на втором месте), а также Chery, Changan и Geely (находятся во второй пятерке). В компании отмечают, что каждый пятый кредит на новую машину был оформлен на авто из КНР.