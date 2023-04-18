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В России будут собирать автомобили BAIC на «новых видах энергии»

Российский завод «Автотор» и китайская фирма BAIC договорились о расширении сотрудничества.

В России будут собирать автомобили BAIC на «новых видах энергии»
© © Автотор

Калининградское предприятие намерено уже в 2023 году освоить производство «инновационных моделей, в том числе на новых источниках энергии» и локализовать производство «передовой компонентной базы». Стороны также договорились о «совместной проработке технических решений по адаптации модельной линейки для российского рынка», говорится в официальном заявлении «Автотора».

Уже во втором квартале нынешнего года «Автотор» и BAIC запустят программу локализации компонентов, включая некие «сложные наукоемкие элементы», которые будут применяться во всех автомобилях BAIC калининградской сборки.

Сборка автомобилей BAIC на мощностях «Автотора» была запущена в начале апреля. Первыми на конвейер встали кроссовер X35 и седан U5 Plus, которые в настоящее время выпускаются методом крупноузловой сборки. Обе эти модели поступят в продажу во втором квартале этого года (апрель-июнь).

Также до конца 2023 года на «Автоторе» запустят производство еще пяти моделей BAIC. В планах значатся локализация ряда компонентов и запуск производства электромобилей, в которых будут применяться в том числе отечественные комплектующие.

Другими партнерами «Автотора» выступают новые для России китайские марки Kaiyi и SWM. С конвейера предприятия уже сходят седан Kaiyi E5 и кроссоверы SWM G01, SWM G01 F и SWM G05 Pro.

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