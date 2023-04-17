Серийный электрокар Volkswagen ID.7 готовят к выпуску в Китае

Западногерманский концерн Volkswagen расширяет модельный ряд, к выпуску готовят новейший электрокар ID.7. Перспективный седан ранее демонстрировали на различных шоу-карах, производство «четырёхдверки» начнётся в Китае.

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Китайская Государственная сертификационная служба опубликовала новые данные о перспективных автомобилях и электрокарах, премьеры которых ожидаются на протяжение ближайших месяцев. Предположительно, речь идёт о не менее чем 20-ти моделях, многие из которых позднее поступят на российский рынок.

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Среди новинок заявлен седан Volkswagen ID.7. В Поднебесной машину начнут выпускать сразу два совместных китайско-немецких предприятия, причём авто будут отличаться дизайном и элементами декора.

Производство электромобиля в первом варианте наладят на предприятии FAW-VW. Новинка получила наименование Volkswagen ID.7 Vizzion. Электрокар превышает по габаритам европейский аналог, он также длиннее китайской версии Passat.

Кузов модели Vizzion достигает в длину 4956 мм, его высота равна 1537 мм, ширина – 1862 мм. Межосевое расстояние не превышает 2965 мм и сопоставимо с BMW 5-series и Mercedes Е-класс.

Сертификации в КНР подлежит базовая версия седана, получившая задний привод. Машина имеет силовой агрегат мощностью 204 л. с. Под полом салона расположен литий-ионный аккумулятор ёмкостью 77 кВт ч.

Согласно предварительным данным, премьера электромобиля состоится в конце апреля. Модель, предназначенная для китайского рынка, построена на унифицированной платформе Volkswagen Group MEB. Коэффициент аэродинамического сопротивления седана составляет 0,228 единиц.

В салоне авто, на «торпеде», установлен 15-дюймовый планшет, подключённый к современному мультимедийному комплексу. Гаджет используется также в режиме навигации.

Машина получила стандартный набор штатных опций. Предусмотрен высокоэффективный климат-контроль. Установлены увеличенные дефлекторы, которые управляются электромоторами.