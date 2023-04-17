Электрический Volvo EX90 получил роскошную версию с холодильником

Компания Volvo показала роскошный электрический кроссовер EX90 Excellence. Он предлагает четырехместный салон, топовое оснащение и дорогие материалы отделки, а внешне отличается двухцветным кузовом в стиле Mercedes-Maybach и дизайном колес. Приоритетным рынком для EX90 Excellence назван Китай. Хотя это не отменяет его появления на других рынках. Из характеристик модели известна только дальность хода — 650 километров по циклу СLTC.

Фото: © Volvo © Volvo

Полеты первым классом. С этим должны ассоциироваться поездки на новом Volvo EX90 Excellence. Шведы не стали придумывать ничего нового, поэтому, как и в случае с предшественником XC90 Excellence, оснастили электрический кроссовер индивидуальными креслами второго ряда, холодильником и аудиосистемой Bowers & Wilkins с динамиками в подполковниках и поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos.

Volvo

Volvo

Volvo

Поскольку это топ-версия, то для отделки салона использовали шпон натурального дерева, смесовую шерсть и текстиль Nordico, который получают из переработанных пластиковых бутылок, биосырья и пробкового дерева. Кристалл на разделяющей кресла консоли заведует ароматизатором с тремя разными запахами. Рычажок изготовлен фирмой Orrefors, шведским производителем посуды и декоративных предметов из хрусталя.