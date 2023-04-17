Электрический Volvo EX90 получил роскошную версию с холодильником

Компания Volvo показала роскошный электрический кроссовер EX90 Excellence. Он предлагает четырехместный салон, топовое оснащение и дорогие материалы отделки, а внешне отличается двухцветным кузовом в стиле Mercedes-Maybach и дизайном колес. Приоритетным рынком для EX90 Excellence назван Китай. Хотя это не отменяет его появления на других рынках. Из характеристик модели известна только дальность хода — 650 километров по циклу СLTC.
Полеты первым классом. С этим должны ассоциироваться поездки на новом Volvo EX90 Excellence. Шведы не стали придумывать ничего нового, поэтому, как и в случае с предшественником XC90 Excellence, оснастили электрический кроссовер индивидуальными креслами второго ряда, холодильником и аудиосистемой Bowers & Wilkins с динамиками в подполковниках и поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos.
Поскольку это топ-версия, то для отделки салона использовали шпон натурального дерева, смесовую шерсть и текстиль Nordico, который получают из переработанных пластиковых бутылок, биосырья и пробкового дерева. Кристалл на разделяющей кресла консоли заведует ароматизатором с тремя разными запахами. Рычажок изготовлен фирмой Orrefors, шведским производителем посуды и декоративных предметов из хрусталя.
Отличить версию Excellence от обычного EX90 можно по двухцветному кузову и 22-дюймовым колесам особого дизайна. Первым рынком для кроссовера станет Китай — важный регион чуть ли не для всех премиум-марок. Заявленный пробег без подзарядки по местному циклу CLTC — 650 километров. Силовых установок у EX90 две, обе двухмоторные и с батарей CATL номинальной емкостью 111 киловатт-часов (доступны 107 кВт•ч).