$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Volvo EX90 получил роскошную версию Excellence

Motor.ru

Компания Volvo показала роскошный электрический кроссовер EX90 Excellence. Он предлагает четырехместный салон, топовое оснащение и дорогие материалы отделки, а внешне отличается двухцветным кузовом в стиле Mercedes-Maybach и дизайном колес. Приоритетным рынком для EX90 Excellence назван Китай. Хотя это не отменяет его появления на других рынках. Из характеристик модели известна только дальность хода — 650 километров по циклу СLTC.

Электрический Volvo EX90 получил роскошную версию с холодильником
Фото: © Volvo© Volvo

Полеты первым классом. С этим должны ассоциироваться поездки на новом Volvo EX90 Excellence. Шведы не стали придумывать ничего нового, поэтому, как и в случае с предшественником XC90 Excellence, оснастили электрический кроссовер индивидуальными креслами второго ряда, холодильником и аудиосистемой Bowers & Wilkins с динамиками в подполковниках и поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos.

Volvo
Volvo
Volvo

Поскольку это топ-версия, то для отделки салона использовали шпон натурального дерева, смесовую шерсть и текстиль Nordico, который получают из переработанных пластиковых бутылок, биосырья и пробкового дерева. Кристалл на разделяющей кресла консоли заведует ароматизатором с тремя разными запахами. Рычажок изготовлен фирмой Orrefors, шведским производителем посуды и декоративных предметов из хрусталя.

Отличить версию Excellence от обычного EX90 можно по двухцветному кузову и 22-дюймовым колесам особого дизайна. Первым рынком для кроссовера станет Китай — важный регион чуть ли не для всех премиум-марок. Заявленный пробег без подзарядки по местному циклу CLTC — 650 километров. Силовых установок у EX90 две, обе двухмоторные и с батарей CATL номинальной емкостью 111 киловатт-часов (доступны 107 кВт•ч).

Автоновости,Volvo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий