Салон нового Volkswagen ID.7 показали на видео

Компания Volkswagen показала на видео салон нового электрического седана ID.7. Ролик появился на официальной странице марки на YouTube.com за сутки до премьеры, намеченной на 17 апреля. В 15-секундном видео раскрыли интерьер новинки: можно заметить атмосферную подсветку, аудиосистему Harman Kardon, рулевое колесо и селектор трансмиссии, как у «младшего» ID.4, а также большой экран мультимедийной системы. Помимо всего перечисленного, в ролике показали и «умный» климат-контроль с электронноуправляемыми дефлекторами.
Электрический седан ID.7 — это серийное воплощение прошлогоднего концепта ID. Aero. С этой моделью Volkswagen намерен занять нишу в более высоком ценовом сегменте седанов с колесной базой около трех метров. Неофициально новинку прозвали «электрическим Passat», но на деле ID.7 превосходит актуальный Passat по габаритам и базируется на модульной платформе MEB, которая лежит и в основе других моделей ID-линейки.
Некоторые технические характеристики ID.7 уже раскрыты. Известно, что седану начального уровня положен один электромотор мощностью 204 лошадиные силы на задней оси и батарея емкостью 77 киловатт-часа. Запас хода будет достигать 700 километров хода — правда, он рассчитан по китайскому стандарту.
В начале 2023 года Volkswagen рассказал об «умном» климат-контроле, который дебютирует на ID.7. Система способна распознавать водителя и пассажиров, а управление осуществляется голосом — например, по команде включается пятиминутный обдув руля горячим воздухом. Электронноуправляемые дефлекторы могут менять положение в горизонтальной плоскости, чтобы воздух распределялся по большей площади, а датчик положения солнца позволяет климатической установке адаптироваться к неравномерному нагреву салона.
Седан ID.7 станет второй глобальной моделью Volkswagen на платформе MEB после ID.4. Продажи в Европе и Китае начнутся в течение 2023 года, а до США модель доберется в 2024-м. А вот официальных поставок электромобилей Volkswagen в Россию ждать уже не стоит.