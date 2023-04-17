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1 час назад

Казахстан и Турция стали главными направлениями импорта автотранспортом

Лера Букина

Ослабление транспортного трафика со странами Европы привело к тому, что Казахстан и Турция стали основными направлениями импорта автотранспортом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистические данные биржи грузоперевозок ATI.SU.

Казахстан и Турция стали главными направлениями импорта автотранспортом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале говорится, что из Казахстана в ряде категорий объем ввоза увеличился в 13 раз.

Отмечается, что существенная потеря автомобильных транспортных потоков в сообщении со странами ЕС компенсирована грузооборотом со странами СНГ и дружественными странами.

Аналитики зафиксировали рост грузоперевозок внутри России по итогам первого квартала текущего года на 35% год к году. Также наблюдается увеличение спроса на доставку грузов из других стран - на 40%. Основными направлениями стали Казахстан (трехкратный рост) и Киргизия (двукратный). Среди других стран, показавших увеличение грузооборотов, - Армения (+79%), Белоруссия (+65%), Турция (+63%) и Узбекистан (+59%), заключается в статье.

Ранее сообщалось, что свыше 50 танкеров застряли в заливе Фос-сюр-Мер в связи с забастовками докеров, рабочих порта и сотрудников терминала во французской коммуне.

Автоновости,Коммерсант,ЕС,
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