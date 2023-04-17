В Tesla разработали специальную палатку Tentsla X1 для Model Y

По сообщению Центральной Службы Новостей, ранее Tesla изготовила новое решение - «Camp Mode» для продолжения работы кондиционера, когда сам автомобиль выключен. Теперь Tesla создала X1, палатку, которая надежно крепится к задней части модели, чтобы сделать кемпинг на электромобиле еще проще.

© Tesla

Новая опция доступна с функцией застежки-липучки, которая служит герметичным уплотнением между палаткой и транспортным средством. Когда Model Y находится в режиме Camp Mode, то воздух внутри палатки может нагреваться и охлаждаться.