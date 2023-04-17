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Tesla показали специальную палатку, разработанную для Tesla Model Y

По сообщению Центральной Службы Новостей, ранее Tesla изготовила новое решение - «Camp Mode» для продолжения работы кондиционера, когда сам автомобиль выключен. Теперь Tesla создала X1, палатку, которая надежно крепится к задней части модели, чтобы сделать кемпинг на электромобиле еще проще.

В Tesla разработали специальную палатку Tentsla X1 для Model Y
© Tesla

Новая опция доступна с функцией застежки-липучки, которая служит герметичным уплотнением между палаткой и транспортным средством. Когда Model Y находится в режиме Camp Mode, то воздух внутри палатки может нагреваться и охлаждаться.

Стоимость палатки Tentsla X1 начинается от 1199 долларов, но отдельной группе покупателей предложены значительные скидки. Первые поставки по предоплате начнутся в мае.

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