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Chery представила внедорожник и спорткар под новым брендом iCar

Chery продолжает расширять номенклатуру брендов. На автосалоне в Шанхае дебютировал новый - iCar. Он будет "бить" по молодёжи и предлагать автомобили стоимостью от 150 до 400 тысяч юаней.

Chery представила внедорожник и спорткар под новым брендом iCar
© www.autohome.com.cn

Линейка iCar будет включать шесть моделей, в числе которых легковые машины, кроссоверы и MPV. Первенцем станет "хардкорный внедорожник" iCar 03, подробностей о котором пока не так уж и много - на автосалоне продемонстрировали дизайн внешности, но не рассказали о силовой установке.

iCar 03 имеет квадратный кузов, распашную пятую дверь с контейнером, стилизованным под кожух запасного колеса, скрытые ручки дверей и традиционные зеркала заднего вида. Дизайн головной оптики отсылает к последней итерации GAC GN8, вертикальные дневные ходовые огни и фонари получили рисунок, повторяющий логотип бренда - головоломку от автора символа Олимпийских игр, прошедших в Пекине в прошлом году.

Длина iCar 03 составляет 4200 мм, ширина - 1830 мм, высота - 1700 мм, размер колёсной базы равен 2700 мм. Представитель компании сообщил, что мощность электрической силовой установки будет сопоставима с бензиновым турбомотором объёмом 2,5 литра.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn

Вместе с внедорожником был представлен iCar GT - концепт электрического спорткара. Колёс с подсветкой, разумеется, в серии не будет, и пока не ясно, оставят ли у товарного авто такой механизм открывания дверей.

В салоне - минимализм, который подчёркнут встроенным в рулевое колесо дисплеем. Смотрится интересно, но по нормам безопасности вряд ли пройдёт, поэтому на серийном iCar GT мы, скорее всего, видим традиционную цифровую приборную панель.

Когда модели iCar появятся в продаже, пока не сообщили, но, если учесть, что в течение полугода компания пообещала открыть 300 фирменных точек продаж, можно понять, что затягивать с выходом на рынок Chery не станет.

На автосалоне в Шанхае также дебютирует ещё один бренд Chery Group - Jaecoo. Эти модели появятся и в России.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
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