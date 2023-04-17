УАЗ Хантер стал пикапом с колёсной формулой 6х6

Ульяновская компания «Автодом», специализирующаяся на изготовлении спецавтомобилей на базе внедорожников УАЗ, готовит новинку — Хантер, превращенный в монструозный пикап с колёсной формулой 6х6.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Пикап получил усиленную лифтованную подвеску и огромные шины с развитывами грунтозацепами. У шестиколёсного пикапа короткая двухместная кабина и очень длинный кузов с мощной стальной защитной рамой внутри.

На одной из фотографий видно, что задний борт откидывается, но погрузочная высота не меньше метра. Из дополнительного тюнинга: расширители передних колёсных арок, нестандартные бамперы, светодиодная оптика и шноркель.

Где показали: Кадры необычного УАЗа были сделаны на показе новых разработок завода во время посещения вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Никаких подробностей о технических характеристиках внедорожника нет.

Там же продемонстрировали новую версию «Буханки» под названием Riviera. Её разработала одна из фирм-партнёров завода специально для автотуристов.