GAC GS8, который скоро появится в РФ, получил «внедорожную» версию

Разумеется, у нового исполнения более внушительный облик, техника же перешла со стандартной модели.

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В России до сих пор представлен кроссовер GAC GS8 первого поколения, тогда как в Китае с 2021 года продают «второй» SUV. Напомним, на родине концерн GAC использует марку Trumpchi. Кросс второй генерации оказался удачливее предшественника. Так, по данным местных СМИ, в прошлом году модель разошлась тиражом почти 57 500 экземпляров против 15 810 штук в 2021-м. А скоро поклонников у GS8 может прибавиться: для него подготовлена «внедорожная» версия, которую назвали Traveler (привет, Jetour!).

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Согласно жанру, новое исполнение отличилось дизайном экстерьера. GAC Trumpchi GS8 Traveler достались еще более внушительные радиаторная решетка и бамперы, спереди также появились выстроенные столбиками светодиодные ходовые огни, а на корме – «заквадраченный» бокс. Вместо привычных эмблем на машине красуются надписи GAC. Кроме того, на крыше установили более развитые рейлинги и дополнительные – диодные же – «светильники».

GAC

Пока неизвестно, как новый обвес сказался на габаритах GS8. Длина базового кроссовера равна 4980 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, расстояние между осями – 2920 мм. Паспортный дорожный просвет – 200 мм.

Интерьер Trumpchi GS8 Traveler производитель еще не показал. Скорее всего, внутри новая версия повторила стандартный SUV, разве что могли заменить материалы отделки.

GAC

«Поднебесные» профильные медиа пишут, что, как и базовый кроссовер, «внедорожный» вариант оснащен бензиновым турбомотором 2.0 TGDI мощностью 252 л.с. (400 Нм), который работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Вероятно, GS8 Traveler по умолчанию полноприводный (у «простого» кросса также есть переднеприводные версии). К слову, в Китае «второй» GS8 еще бывает в виде гибрида с двухлитровым турбомотором и электромеханическим вариатором Тойоты.

Публичный показ Trumpchi GS8 Traveler проведут на Шанхайском автосалоне, который откроется 18 апреля.