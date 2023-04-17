Новый седан Omoda S5 в России будет стоить от 2 млн рублей

Новый седан Omoda S5 будет продаваться в России по цене от 2,16 млн рублей без учета скидок и спецпредложений, сообщил китайский автопроизводитель. Модель станет второй в линейке марки после кроссовера Omoda C5.

© Omoda

Omoda S5 предлагается с двумя силовыми агрегатами объемом 1,5 л на выбор: атмосферный (113 л.с.) и турбированный (147 л.с.). Оба сочетаются с вариатором, тяга передается на переднюю ось. Длина автомобиля составляет 4644 мм, колесная база равна 2650 мм.

В список оснащения седана входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель и центральный дисплей (по 10,25 дюйма), светодиодная оптика, панорамный люк, камера заднего вида, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, зимний пакет (обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя), аудиосистема с шестью динамиками и прочие опции.