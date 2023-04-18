Автоэксперт: клумбы из старых шин небезопасны для здоровья

Использование старых автомобильных покрышек для обустройства дачных клумб небезопасно для здоровья, Об этом в интервью радио Sputnik рассказал автоэксперт Антон Трошанов.
По словам автоэксперта, из-за постоянного нахождения рядом со старой автомобильной резиной у человека могут развиться острые респираторные заболевания.
«Ни в коем случае нельзя старые шины превращать в клумбы и ставить их на дачных участках. Автомобильные покрышки – это отходы четвертого класса опасности, это достаточно серьезная угроза. К этому классу относится много видов отходов, которые мы точно не хотели бы видеть у себя, а вот шины мы почему-то не считаем опасными и ставим клумбы из них перед своими домами», — сказал Трошанов.
Автоэксперт посоветовал сдавать автомобильную резину на утилизацию, к примеру, на шиномонтаж или в специальную экологическую службу. Также существуют предприятия, которые принимают шины за определенную плату, добавил он.
Ранее сообщалось, что объем продаж автомобильных шин в России в I квартале 2023 года снизился в натуральном выражении на 16%, а в денежном — на 42%. Наиболее популярной оказалась резина, предназначенная для установки на 16-дюймовые колесные диски (на них пришлось 25% купленных шин).