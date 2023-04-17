Срок привлечения к ответственности за нарушения ПДД будут считать по-новому

В России уточнили механизм исчисления сроков привлечения к ответственности за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий закон с поправками к КоАП был подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Российская газета».

Теперь отсчитывать срок давности будут со дня совершения нарушения и исчисляться не в месяцах, а в сутках. Цель нововведений - поставить всех нарушителей в равные условия.

В связи с разным количеством дней в календарных месяцах у ряда нарушителей срок давности может отличаться в большую или меньшую сторону от срока давности других.

До этого в России могли привлекать к ответственности за нарушение ПДД в течение двух месяцев, если дело ведет ГИБДД, и трех при условии участия суда. В настоящее время первый срок будет составлять 60 суток, второй — 90 суток.

Водитель может обжаловать постановление в течение 10 дней, при этом отсчитывать срок давности нужно со дня, следующего за днем получения уведомления.

Действие поправок начнется через 10 дней после подписания.